В МИД России напомнили о причинах отказа западного СМИ принять публикацию от главы МИД России.

Статья министра по иностранным делам России Сергея Лаврова "Украина, Европа и глобальная безопасность" раскрывает правду, так как прагматична для движения с целью мирного урегулирования. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель внешнеполитического ведомства нашей страны Мария Захарова. Дипломат пояснила, что именно поэтому европейское издание Politico отказалось публиковать данный материал от эксперта из Москвы. Она назвала вопиющим актом цензуры отказ газеты публиковать статью Лаврова.

Они взяли на сутки статью, прочитали ее, поняли, какой эффект она возымеет, насколько там написана правда, которая дезавуирует их неправду, насколько она прагматична с точки зрения именно движения в сторону мирного урегулирования. И не напечатали. Просто без объяснений, сказали: "нет". Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Отвечая на ремарку ведущего о том, что отказ западного СМИ публиковать статью, которая для них являлась эксклюзивом, выглядит непрофессионально. Мария Захарова пояснила, что у этих журналистов на самом деле другая профессия, а реальности же они занимаются пропагандой. Дипломат обратила внимание и на то, что статья Сергея Лаврова была очень компактная. Речь идет о 18 тысячах знаков вместе с пробелами.

Захарова пошутила, что подавший в отставку Стармер задержался на посту.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik