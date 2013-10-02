В МИД России прокомментировали смену руководства в Великобритании.

Британский премьер-министр Кир Стармер, подавший недавно в отставку с должности, еще подзадержался на рабочем месте. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова.

Мы с вами неоднократно говорили, разбирая и молниеносное пребывание у руля британской государственности Риши Сунака, и прошедшее практически незамеченным пребывание там же Лиз Трасс. Мы обо всем этом говорили. Я еще и считаю, что Стармер, в общем, подзадержался. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что 22 июня Кир Стармер публично заявил о намерении покинуть посты премьер-министра Великобритании и лидера местных лейбористов. Согласно результатам социологического опроса, проведенного британской компанией YouGov среди шести тысяч человек после заявления председателя правительства Соединенного королевства об отставке, почти треть опрошенных уверены в том, что Кир Стармер ужасно справлялся со своими должностными обязанностями.

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Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik