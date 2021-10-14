В МИД России рассказали о причинах поддержки ВСУ Лондоном.

Соединенное королевство за счет военных поставок Украине урана стремится заработать очки на геополитической арене. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из внешнеполитического ведомства нашей страны пояснила, что Великобритания поддерживает чиновников с Банковой улицы несмотря на то, какие злодеяния они совершают.

Продиктовано не только и не столько чисто коммерческими соображениями, сколько стремлением в очередной раз подзаработать сомнительные политические очки на обещаниях продолжать оказывать поддержку преступному режиму Зеленского... Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что в канцелярии уходящего в отставку британского премьер-министра Кира Стармера объявили мировой общественности о том, что местная компания по обогащению урана Urenco при поддержке государства будет поставлять украинской фирме "Энергоатом" обогащенный уран для обеспечения работы АЭС на протяжении двух лет. Общая стоимость таких поставок составит 280 миллионов долларов.

Захарова: Германия десятилетиями выплачивает пособия бывшим гитлеровцам.

Фото: МИД России