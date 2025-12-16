В МИД России

Берлин уже десятилетия выплачивает социальные пособия бывшим военнослужащим Третьего рейха и иностранным коллаборационистам времен Второй мировой войны. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из внешнеполитического ведомства нашей страны пояснила, что немецкие власти отказываются направлять компенсации всем ленинградским блокадникам и защитникам города. Материальные выплаты Германия производит только блокадникам-евреям, признавая их жертвами Холокоста.

Такая дискриминация по национальному признаку шокирует на фоне выплачиваемых Германией уже многие десятилетия социальных пособий бывшим военнослужащим Третьего рейха.... и других признанных преступными военизированных структурах.... в том числе непосредственно причастным к блокаде Ленинграда. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что ежегодно в России 22 июня отмечается День памяти и скорби. Историческая дата посвящена одной из самых трагических дат в истории страны — началу Великой Отечественной войны. Она унесла жизни около 27 миллионов советских граждан.

Захарова: Армении направлен протест из-за осквернения советского мемориала.

Фото: МИД России