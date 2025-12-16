Захарова: Армении направлен протест из-за осквернения советского мемориала

В России прокомментировали недавний инцидент в Гюмри.

Москва направила национальному правительству в Ереване ноту протеста в связи с осквернением советского мемориала Героям Великой Отечественной войны в городе Гюмри. Соответствующий комментарий во время выступления перед журналистами на брифинге от 18 июня сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из внешнеполитического ведомства объяснила, что местные информационные ресурсы, связанные с властями, пытаются обвинить наше государство в якобы осквернении мемориала.

Эта кощунственная акция не просто хулиганство, а целенаправленная атака на общую для наших стран историческую память и попытка надругательства над Великой Победой. Конечно, мы направили ноту протеста армянской стороне. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что инцидент зафиксирован 10 июня. Неизвестные преступники сорвали позолоченные буквы с названий городов-героев, размещенных на мемориале. Позже поврежденные элементы были найдены в мусорных контейнерах на территории памятного комплекса. На каменных плитах также остались различные сколы и отверстия. Посольство России в Армении охарактеризовало ситуацию как попытку нанести удар по общей исторической памяти. Позже сотрудники местной полиции задержали подозреваемого в вандализме. Им 41-летний мужчина.

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Фото и видео: МИД России