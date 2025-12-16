Мария Захарова сообщила о том, что Россия следит за процессом.

В Москве назвали переговоры по вопросу принятия Украины и Молдавии в Европейским союзом пиаром. Соответствующий комментарий во время выступления перед журналистами на брифинге от 18 июня сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из внешнеполитического ведомства заметила, что наша страна будет наблюдать за данным процессом по евроинтеграции данных стран. Сейчас руководство считает, что то состояние, в котором находятся Киев и Кишинев, подтверждают сведения том, что решение коллективного Брюсселя об открытии первого кластера переговоров о вступлении стран в ЕС лежит исключительно в политической плоскости. Мария Захарова полагает, что местные провластные структуры ведут свои режимы к политическому краху и социально-экономическому коллапсу для граждан.

Это нужно для пиара, продемонстрировать некие успехи этих стран, государств и режимов в некой евроинтеграции.. Мы будем, конечно, наблюдать за переговорами неоколониального Брюсселя с неонацистским Киевом и тоталитарным Кишиневом. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

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Фото и видео: МИД России