Захарова об инциденте в Ла-Манше: британцы "перешли к открытому пиратству"

В МИД России объяснили, почему экипаж фрегата "Адмирал Григорович" начал упредительную стрельбу.

Великобритания перешла к открытому пиратству против гражданских судов с целью передела сфер влияния. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Дипломат из внешнеполитического ведомства прокомментировала недавний в проливе Ла-Манш. Речь идет о том, что российский фрегат "Адмирал Григорович" был вынужден произвести упредительную стрельбу из-за опасного приближения яхты, шедшей под британским флагом. В МИД РФ уточнили, что существуют четкие правила движения по воде, закрепленные в международном праве. А первыми, кто начал предъявлять претензии по данным нарушениям являлись именно представители Соединенного королевства.

Мы видим, что они перешли к открытому пиратству в отношении судов - и по форме, и по содержанию. Потому что замысел всего того, что они творят на воде, заключается именно в переделе сфер влияния, а именно выгоды, прибыли... в контексте перевозки энергоресурсов. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Официальный представитель МИД назвала действия экипажа "Адмирала Григоровича" долгожданными. Она подчеркнула, что "эти люди понимают только так".

Захарова назвала причины, по которым Запад перевел экономику на военные рельсы.