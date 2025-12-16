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Захарова назвала причины, по которым Запад перевел экономику на военные рельсы

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В МИД России напомнили о стратегических ошибках политиков из Европы.

Коллективный Запад через милитаризацию пытается вытащить собственную экономическую систему из ямы, в которую сам же ее и загнал. Для этого международные союзники киевского режима и использует украинский конфликт с Москвой. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Дипломат из внешнеполитического ведомства уверена, что региональное сообщество сначала убило внутренний рынок, а выделенные Банковой улице миллиарды совершенно бесконтрольно разошлись по чьим-то кошелькам.  Теперь ЕС хочет одновременно финансировать Украину и накачивать деньгами свой ВПК.

Это история про то, как Запад выделяет деньги. Деньги, которые они выделяли киевскому режиму, как теперь они же сами – их общественность, увидели, растворялись миллиардами на просторах абсолютно бесконтрольно. При этом они сами у себя создали кризис экономический.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

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Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik

Теги: мария захарова, мид, экономика
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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