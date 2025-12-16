В МИД России назвала ерундой слухи о причастности 23-летнего студента-сына депутата к произошедшему в Лондоне.

В москве назвали"дебютом шизофрении" утверждения в британских СМИ о якобы причастности российского гражданина к поджогу дома и машины премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Дипломат из внешнеполитического ведомства оценила западные публикации об инциденте, который произошел в мае 2025 года. В СМИ писали о том, что преступления якобы курировал 23-летний студент из России, сын дипломата из Москвы, через мессенджер.

Это знаете, это такой дебют шизофрении, который, я считаю, закрывает все вопросы об адекватности того, что сейчас происходит в политическом и информационном поле Британии. Это за гранью... ерунду можно было придумать с воспаленным сознанием. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова подчеркнула, что подобные "бредовые" публичные заявления говорят мировому сообществу о том, как низко иностранные элиты ценят своих граждан, считая возможным "впихивать им такую ерунду".

Захарова: Зеленский на саммите G7 показывал, что он – центр мироздания Запада.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik