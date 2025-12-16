Захарова: Зеленский на саммите G7 показывал, что он – центр мироздания Запада

По мнению Марии Захаровой, "вся эта маскарадность" нужна была для того, чтобы показать, как Зеленский управляет "Большой семеркой".

В москве оценили появление лидера киевского режима Владимира Зеленского на саммите G7 "Большой семерки" во Франции. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Дипломат из внешнеполитического ведомства таким образом уточнила, что видела кадры с мероприятия. У нее создалось впечатление о том, что там политические элиты совершали какие-то ритуалы. В частности, украинский представитель должен был всех коллег "в очередной раз замарать своими прикосновениями". По словам Марии захаровой, это делалось для того, чтобы напомнить о себе. Она сравнила ситуацию с расчетливыми хозяевами, которые заходя в ванную комнату, всегда проверяют на месте ли туалетная бумага. Также внимание сотрудница МИД РФ уделила внешнему виду Владимира Зеленского и его одежде.

В этом тщедушном черном диктаторском каком-то костюмчике.Если вы присмотритесь, то увидите, что это вообще непонятно что, видимо, пошитое в единичном экземпляре для Зеленского: некий гибрид между костюмом, стилем милитари и френчами... Киевскому главарю было важно показать, что он – центр мироздания западного мира. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова считает, что если человек выполняет функции военачальника, то ему следует носить военную форму. Однако, если он приезжает на светское политическое мероприятие не поруководить войсками и не совершать теракты, а быть задействованным на церемониальных встречах, то следует выбирать более подходящий наряд.

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Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik