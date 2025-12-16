Мария Захарова прокомментировала победу России над Украиной по судебному разбирательству в Гааге.

Москва получила свое в Гааге. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Дипломат из внешнеполитического ведомства таким образом прокомментировала победу нашей страны над Украиной в международном арбитражном суде по правам прибрежного государства в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

Нам обещали "Гаагу" - мы ее получили. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Данная публикация в социальных сетях от сотрудницы МИД России сопровождается репостом записи со страницы российского дипломатического ведомства, в которой говорится об убедительной победе России в длившемся десять лет деле. Решение судебной инстанции охарактеризован как чувствительное поражение киевского режима и коллективного Запада в лице украинских союзников в развязанной ими юридической войне против России.

Захарова: Зеленский показывает сущность режима, сравнивая людей с картами.

Фото: МИД России