Экс-замглавы УФАС Петербурга получила 5 лет колонии за взятки

Суд отправил бывшую чиновницу ФАС в колонию на 5 лет.

Смольнинский районный суд Петербурга вынес приговор бывшему заместителю руководителя городского УФАС Екатерине Даниловской. Экс-чиновница признана виновной в организации коррупционной схемы с участием так называемых "профессиональных жалобщиков" — компаний, которые блокировали госзакупки через обращения в антимонопольную службу. Суд назначил ей 5 лет колонии общего режима, штраф в 8 млн рублей и запрет на госслужбу сроком на 10 лет. Кроме того, с неё взыскано 4,54 млн рублей, полученных в качестве взяток.

По версии следствия, Даниловская и её коллеги превысили полномочия при рассмотрении жалобы на конкурс по обслуживанию систем безопасности в учреждениях образования и здравоохранения. Закупка на 43,9 млн рублей включала 117 контрактов. Победителем было признано ООО "Вега-С", однако после обращения ООО "Перспектива" процедуру приостановили. Антимонопольщики отменили закупку по итогам проверки, которая, как выяснилось, фактически не проводилась. Это решение суд признал незаконным.

В результате "Вега-С" успела заключить только 18 контрактов, а по остальным 99 понесла убытки в размере 188 тыс. рублей — комиссионные за независимые гарантии. Даниловскую задержали 30 января 2025 года после обысков в УФАС и коммерческих структурах. Вину она не признала и с 31 января находилась в СИЗО. Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.

Фото: Piter.TV