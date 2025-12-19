  1. Главная
Мадуро записал видео из тюрьмы в США
Сегодня, 15:42
Президент Венесуэлы передал свое послание сторонникам через сына.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро записал видео из тюрьмы в США. Об этом сообщает издание El Universal.

Глава республики передал свое послание сторонникам через сына. В нем Мадуро призвал не грустить и помнить о том, что в Венесуэле живут боевые люди. Он также попросил своих соратников двигаться вперед с "высоко поднятой головой". Отмечается, что призывы Мадуро были восприняты с большим энтузиазмом.

Напомним, 3 января президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны американскими военными. На следующий день лидера республики доставили в федеральный суд Нью-Йорка для предъявления обвинений. Мадуро заявил о своей невиновности.

