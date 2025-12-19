Глава МО Британии заявил о желании похитить Путина

Он подчеркнул, что хочет "взять под стражу" президента России.

Министр обороны Британии Джон Хили заявил о желании похитить президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на журналиста Kyiv Independent Криса Йорка.

Хили посетил столицу Украины с официальным визитом. Ему задали вопрос, кого из мировых лидеров он бы "похитил". Вопрос отсылает к ситуации с похищением американскими военными президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Хили заявил, что был бы не против похитить президента России. Глава Минобороны Британии подчеркнул, что хочет "взять Путина под стражу и привлечь его к ответственности за военные преступления".

Фото: pxhere.com