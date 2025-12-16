Новак рассказал о влиянии нехватки кадров на российскую экономику

Вице-премьер РФ напомнил о том, что власти должны заниматься перепрофилированием сотрудников в отрасли в высокой добавленной стоимостью.

Нехватка профессиональных рабочих кадров представляет из себя значительный риск для отечественной экономической системы. Соответствующее заявление российский вице-премьер Александр Новак сделал в ходе своего выступления на деловом завтраке, организованном Сбером в рамках Петербургского международного экономического форума. Эксперт пояснил, что сейчас стране требуется переток сотрудников из непроизводительных отраслей в те, что дают высокую добавленную стоимость.

И, конечно, если говорить о рисках, один из таких важнейших рисков, самых значимых - это дефицит кадров и отставание роста производительности труда от роста заработных плат. Александр Новак, вице-президент РФ

Чиновник из федерального правительства уверен, что властям важно заняться тем, чтобы повышать гибкость трудовой занятости.

Новак назвал достаточно высокой реальную ключевую ставку.

Фото и видео: Rutube / ТАСС