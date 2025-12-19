Путин поручил предусмотреть увеличение господдержки семей в РФ

Президент отдельно попросил разработать инициативы, направленные на облегчение доступа семей с детьми к услугам такси, а также ввести особые тарифы для многодетных семей, позволяющие снизить расходы на перевозку.

Президент России Владимир Путин обратился к Совету по стратегическому развитию и национальным проектам с поручением пересмотреть существующие механизмы социальной поддержки семей таким образом, чтобы предоставляемые льготы напрямую зависели от количества детей в семье. Соответствующая информация опубликована пресс-службой Кремля.

Президент отдельно попросил разработать инициативы, направленные на облегчение доступа семей с детьми к услугам такси, а также ввести особые тарифы для многодетных семей, позволяющие снизить расходы на перевозку.

Предложение главы государства звучит следующим образом: необходимо представить рекомендации по увеличению доступности услуг такси для семей с детьми, предусмотреть установление специальных льготных тарифов на перевозки легковыми автомобилями для многодетных семей.

Ранее председатель Комиссии Общественной палаты России по вопросам демографической политики и традиционной семьи Сергей Рыбальченко выступил с предложением заимствовать положительный опыт СССР, предполагавший обеспечение бесплатным жильём многодетных семей. По его мнению, подобная практика строительства социального жилья и гарантированное предоставление каждой семье отдельного жилья до 2000-х годов привели к росту коэффициента рождаемости до уровня выше 2,1 ребёнка на одну женщину. В настоящий момент в России этот показатель составляет около 1,4.

