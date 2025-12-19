Политик подчеркнул, что изначально настаивал на наличии иностранной координации и участии секретных структур, первым делом подразумевая ЦРУ.

Председатель думского комитета по международным делам Алексей Чепа высказал уверенность, что попытка нападения на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области была возможна исключительно при поддержке американских спецслужб, включая Центральное разведывательное управление (ЦРУ). Свои соображения он изложил в интервью изданию "Лента.ру".

Политик подчеркнул, что изначально настаивал на наличии иностранной координации и участии секретных структур, первым делом подразумевая ЦРУ. Отмечая быстроту реакции американцев, Чепа напомнил, что американская спецслужба заявила об отсутствии сведений об атаке буквально через считанные часы после неё.

По словам Чепы, современная техническая база позволяет российским силам отслеживать траектории беспилотников ВСУ с момента старта, фиксируя каждую деталь передвижения.

29 декабря 2025 года украинская сторона выпустила 91 беспилотник для нанесения удара по новгородскому особняку российского лидера. Российская сторона расценила акцию как террористический акт и дала понять, что подобный сценарий вынудит страну применить жёсткие контрмеры. Украина отвергает обвинение, считая их частью пропагандистской кампании Москвы.

Фото: Piter.TV