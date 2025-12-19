Гавана заявила о гибели 32 кубинцев в ходе атаки США на Венесуэлу

Официальный представитель власти уточняет, что погибшие являлись служащими Революционных вооружённых сил и Министерства внутренних дел Кубы.

Кубинское правительство официально объявило о гибели 32 граждан страны, принимавших участие в охране президента Венесуэлы Николаса Мадуро в ходе проведённой США специальной операции. Данное сообщение опубликовано в официальной газете Granma.

Официальный представитель власти уточняет, что погибшие являлись служащими Революционных вооружённых сил и Министерства внутренних дел Кубы, направленными в Венесуэлу по официальному запросу местных ведомств.

Напомним, что субботнюю ночь в столице Венесуэлы потрясли мощные взрывы. Позже президент США Дональд Трамп объявил о массовых авиаударах по столице и об успешном захвате Мадуро и его жены Силии Флорес. По сведениям американских властей, супругов доставили сначала на территорию американской военной базы Гуантанамо, а затем перевезли в Нью-Йорк.

