Число жертв землетрясения в Венесуэле может составить от 10 до 100 тысяч

В USGS объяснили, что южноамериканская страна пережила 24 июня.

Количество жертв после произошедшего в Венесуэле землетрясения с вероятностью в 44 процента составит от 10 до 100 тысяч человек. Соответствующие данные сообщаются в американской Геологической службе (USGS). Согласно официальному прогнозу профильного иностранного ведомства, шансы того, что число погибших составит от 100 до 1 000 человек составляет лишь три процента, от одной до десТи тысяч погибших - 22 процентов. При этом аналитики видят вероятность в 30 процентов для сценария, где человеческие жертвы из-за землетрясения превысят 100 тысяч человек.

Напомним, что землетрясение в Венесуэле произошло в вечером 24 июня. В этот день с разницей около 40 секунд было зафиксировано две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5 балла. Эпицентры располагались в десяти километрах друг от друга в штате Яракуй.

При взрыве на заводе в Катаре пострадали минимум 54 человека.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости