При взрыве на заводе в Катаре пострадали минимум 54 человека

Пострадала территория в промышленной зоне Рас-Лаффан.

По меньшей мере 54 человека получили ранения, еще 18 числятся пропавшими без вести после взрыва на газоперерабатывающем заводе в Катаре. Соответствующими данными с журналистами поделились представители пресс-службы местного МВД. Сотрудники правоохранительных служб уточнили, что инцидент произошел в промышленной зоне Рас-Лаффан, находящейся в северо-восточном направлении от столицы Дохи.

Общее число пострадавших в результате аварии, произошедшей на одном из заводов в промышленном районе Рас-Лаффан, составляет 54 человека, в то же время поисково-спасательная группа Сил внутренней безопасности "Лехвия" совместно с гражданской обороной проводит операцию по поиску 18 пропавших без вести людей. официальное сообщение от МВД Катара

Ранее представители информационного агентства "ТАСС" уточнили, что местные жители из нескольких районов Дохи в воскресенье вечером почувствовали странные толчки, похожие на землетрясение. В зданиях тряслись окна и двери. Позже полиция Катара сообщила о локальном взрыве, зафиксированном в промышленной зоне Рас-Лаффан. Там расположены основные мощности страны по производству сжиженного природного газа (СПГ). Затем западное новостное агентство The Reuters со ссылкой на собственный источник написало о том, что данный инцидент произошел на газоперерабатывающем заводе Barzan в результате эксплуатационной ошибки.

Стали известны подробности взрыва автомобиля в Балашихе.

Фото и видео: Telegram-канал "Middle East Spectator"