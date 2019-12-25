С начала года в Петербурге совершили более 25 тыс. преступлений

На фоне этого упала и раскрываемость злодеяний.

С января по июнь 2026 года полицейские Петербурга зарегистрировали более 25 тыс. преступлений, что меньше на 21,5% по сравнению с 2025-м. Об этом пишет Neva.Today, ссылаясь на ФКУ "Главный информационно-аналитический центр".

Было совершено 8,2 тыс. тяжких и особо тяжких преступлений, показатель снизился на 26,5%. На фоне этого упала и раскрываемость злодеяний. За шесть месяцев правоохранители раскрыли 12,7 тыс. преступлений (-15,8%).

Однако количество преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, увеличилось на 62,7%, а число правонарушений в общественных местах – на 30,2%.

Ранее мы рассказывали о том, что в 2025 году в Петербурге на треть снизилась заболеваемость наркоманией.

Фото: Piter.TV