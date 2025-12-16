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В 2025 году в Петербурге на треть снизилась заболеваемость наркоманией
Сегодня, 14:57
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В 2025 году в Петербурге на треть снизилась заболеваемость наркоманией

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Кроме того, на 5,6% уменьшилась и криминогенность наркомании.

По итогам прошлого года в Петербурге на треть снизилась общая заболеваемость наркоманией в сравнении с 2024-м. Об этом рассказал губернатор Александр Беглов 19 июня на заседании Государственного антинаркотического комитета под председательством Министра внутренних дел России Владимира Колокольцева.

Кроме того, на 5,6% уменьшилась и криминогенность наркомании. В интернете заблокировали свыше 12 тыс. источников информации о незаконном обороте запрещенных веществ. Более 99% обучающихся прошли тестирование, которое выявляло уровень понимания наркоугрозы в одной из уязвимых возрастных групп. 

Ранее на Piter.TV: преступность среди иностранцев в Петербурге снизилась на 28%. В работу с мигрантами вовлечены 27 городских ведомств. 

Фото: Piter.TV 

Теги: здоровье, наркотики
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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