В большинстве районов Петербурга выпал первый снег

Сегодня, 6 ноября, зима наконец пришла в Петербург. В городе выпал первый снег. Прогнозы синоптиков сбылись.Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
Горожане рассказали, что покров пока очень незначительный. В некоторых районах и вовсе не выпала снежная крупа.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в городе на Неве станет тепло. В течение следующей недели столбики термометров будут показывать значения, которые на 3-6 градусов выше нормы.
Ранее на Piter.tv: в ближайшие дни циклон "Неле" принесет в Петербург мокрый снег и дожди.
Фото: Piter.tv
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