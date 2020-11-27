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В большинстве районов Петербурга выпал первый снег
Сегодня, 11:45
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В большинстве районов Петербурга выпал первый снег

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Однако на следующей неделе в город вернется тепло.

Сегодня, 6 ноября, зима наконец пришла в Петербург. В городе выпал первый снег. Прогнозы синоптиков сбылись.Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. 

Горожане рассказали, что покров пока очень незначительный. В некоторых районах и вовсе не выпала снежная крупа.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в городе на Неве станет тепло. В течение следующей недели столбики термометров будут показывать значения, которые на 3-6 градусов выше нормы. 

Ранее на Piter.tv: в ближайшие дни циклон "Неле" принесет в Петербург мокрый снег и дожди.

Фото: Piter.tv

Теги: зима, первый снег, погода, снег в петербурге
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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