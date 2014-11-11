В ближайшие дни циклон "Неле" принесет в Петербург мокрый снег и дожди

Из-за контраста температур между холодным антициклоном и наступающим с запада теплым и влажным воздухом выпадет снежок.

В Петербурге 6 ноября придет атмосферный фронт "Неле". Он принесет в Северную столицу дожди и мокрый снег, сообщил синоптик Александр Колесов в своем Telegram-канале.

Специалист предполагает, что жители города наконец увидят белую крупу на земле и деревьях. Из-за контраста температур между холодным антициклоном и наступающим с запада теплым и влажным воздухом выпадет снежок.

Колесов отметил, что сегодня ночью температура воздуха была очень низкой в регионе. Столбики термометров показывали -3...-4 градуса. Днем тоже не будет тепло. Небо затянуло плотными облаками, поэтому в ближайшие дни солнца ждать не стоит.

Потепление в Северную столицу придет на следующей неделе.

Ранее на Piter.tv: жители Тихвина заметили стаю белых лебедей, которые улетают на зимовку.

Фото: Pexels