Жители Тихвина заметили стаю белых лебедей, которые улетают на зимовку

Многие люди уверены, что скоро в регион придет настоящая зима.

В Тихвине местные жители заметили птиц, которые улетали из наших краев на юг. Кадры с лебедями опубликовали в группе "Тихвинский вестник" в социальной сети "ВКонтакте".

Пользователи отметили, что лебеди обычно улетают последними. Их прощание означает скорую зиму.

Однако некоторые вспомнили примету, согласно которой высокий полет птиц над землей сулит теплую погоду. Настоящих морозов пока не стоит ждать.

Ранее на Piter.tv: в субботу в Петербурге будет холодно и облачно.

Видео: ВКонтакте / Тихвинский вестник