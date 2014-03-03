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В субботу в Петербурге будет холодно и облачно
Сегодня, 9:06
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В субботу в Петербурге будет холодно и облачно

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Воздух прогреется до +2...+3 градусов. Подует южный ветер со скоростью до 7 м/с. 

Сегодня, 5 ноября, периферия антициклона принесла в Петербург похолодание. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. 

Осадков в субботу не ожидается. На небе можно будет заметить необычные обширные поля слоистых облаков. 

Воздух прогреется до +2...+3 градусов. Подует южный ветер со скоростью до 7 м/с. 

Атмосферное давление будет меняться мало и составит 767 миллиметров ртутного столба.

В воскресенье выпадет мокрый снег, переходящий в дождь. В город вернется тепло.

Ранее на Piter.tv: в  субботу в Ленобласти ожидаются ночные заморозки.

Фото:  Pxhere

Теги: леус, погода, природа, прогноз погоды, фобос
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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