В субботу в Петербурге будет холодно и облачно

Воздух прогреется до +2...+3 градусов. Подует южный ветер со скоростью до 7 м/с.

Сегодня, 5 ноября, периферия антициклона принесла в Петербург похолодание. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Осадков в субботу не ожидается. На небе можно будет заметить необычные обширные поля слоистых облаков.

Воздух прогреется до +2...+3 градусов. Подует южный ветер со скоростью до 7 м/с.

Атмосферное давление будет меняться мало и составит 767 миллиметров ртутного столба.

В воскресенье выпадет мокрый снег, переходящий в дождь. В город вернется тепло.

Ранее на Piter.tv: в субботу в Ленобласти ожидаются ночные заморозки.

Фото: Pxhere