В субботу в Ленобласти ожидаются ночные заморозки

В ночь на субботу, 5 ноября, в 47-ой регион придут заморозки. Как сообщило ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в тёмное время суток температура упадёт от - до -7 градусов.
Днём потеплеет – столбики термометров покажут до +3 градусов. В течение дня не ожидается существенных осадков, но над Ленобластью продолжит господствовать облачность с прояснениями.
Порывы восточного ветра будут слабыми, атмосферное давление пойдёт на повышение.
Ранее мы сообщили о том, что первый снег в Петербурге и Ленобласти выпал 4 ноября.
Фото: Pexels
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все