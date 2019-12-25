В субботу в Ленобласти ожидаются ночные заморозки

Днём в регионе не ожидается осадков.

В ночь на субботу, 5 ноября, в 47-ой регион придут заморозки. Как сообщило ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в тёмное время суток температура упадёт от - до -7 градусов.

Днём потеплеет – столбики термометров покажут до +3 градусов. В течение дня не ожидается существенных осадков, но над Ленобластью продолжит господствовать облачность с прояснениями.

Порывы восточного ветра будут слабыми, атмосферное давление пойдёт на повышение.

Ранее мы сообщили о том, что первый снег в Петербурге и Ленобласти выпал 4 ноября.

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