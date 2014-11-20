Первый снег в Петербурге и Ленобласти выпал 4 ноября

Почти незаметные снежинки в городе заметили на 2 дня раньше, чем обещали прогнозы.

Утром пятницы, 4 ноября, в самом центре Северной столицы прошёл первый снег. Также горожане заметили первые признаки зимы в черте города и в Ленобласти.

Судя по наблюдениям очевидцев в соцсетях, снежинки в городе таяли, не успевая долететь до земли. В северных районах соседнего 47-ого региона тротуары и газоны все же покрылись небольшой наледью.

Напомним, что в День народного единства снега не прогнозировались – синоптики утверждали, что он выпадет на 2 дня позже, 6 ноября.

Ранее мы сообщили о том, что в День народного единства Петербург почти достигнет центра антициклона.

Фото: Piter.TV