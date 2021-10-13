В День народного единства Петербург почти достигнет центра антициклона

Осадки вряд ли потревожат горожан, однако небо по-прежнему будет затянуто плотными облаками.

В пятницу, 4 ноября, Северная столица будет подвержена влиянию антициклона, центр которого практически достигнет города. Несмотря на сильную облачность, осадков в День народного единства можно не опасаться. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Синоптик подчеркнул, что над городом нависнут слоистые облака, характерные для большинства осенних антициклонов. Через них на короткое время будет пробиваться солнце. Температура в городе составит +1…+3° градуса, по области -1…+4°.

Порывы восточного ветра достигнут 1-6 м/с. Атмосферное давление начнёт слабо расти и составит 766 мм рт. ст.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти ночью 4 ноября похолодает до -7 градусов"

Фото: Piter.TV