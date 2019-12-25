В Ленобласти ночью 4 ноября похолодает до -7 градусов

Днём -2...+3 градуса.

В первый праздничный выходной день в Ленинградской области будет облачная с прояснениями погода. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 4 ноября местами ожидаются небольшие осадки преимущественно в виде снега. Днем без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер восточных направлений 2-5 м/с.

Температура воздуха ночью -2...-7, на западе до +1 градуса, днем -2...+3 градуса. Местами на дорогах гололедица. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Фото: МЧС; Piter.tv