В Ленобласти ночью 4 ноября похолодает до -7 градусов

В первый праздничный выходной день в Ленинградской области будет облачная с прояснениями погода. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
Ночью 4 ноября местами ожидаются небольшие осадки преимущественно в виде снега. Днем без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер восточных направлений 2-5 м/с.
Температура воздуха ночью -2...-7, на западе до +1 градуса, днем -2...+3 градуса. Местами на дорогах гололедица. Атмосферное давление будет слабо повышаться.
Фото: МЧС; Piter.tv
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