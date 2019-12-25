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В Ленобласти ночью 4 ноября похолодает до -7 градусов
Сегодня, 15:48
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти ночью 4 ноября похолодает до -7 градусов

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Днём -2...+3 градуса.

В первый праздничный выходной день в Ленинградской области будет облачная с прояснениями погода. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС". 

Ночью 4 ноября местами ожидаются небольшие осадки преимущественно в виде снега. Днем без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер восточных направлений 2-5 м/с.

Температура воздуха ночью -2...-7, на западе до +1 градуса, днем -2...+3 градуса. Местами на дорогах гололедица. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Фото: МЧС; Piter.tv

Теги: ноябрь, погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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