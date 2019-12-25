В воскресенье в Петербурге может пойти первый снег

По словам синоптика, уже сегодня похолодание с востока наступает на всю территорию Ленобласти и придет в Санкт-Петербург.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, какая погода ожидается в Северной столице и Ленинградской области в ближайшие дни.

Посмотрите, как красиво сегодня Ленинградская область разделена на зиму и осень. На востоке области даже местами лежит небольшой снежный покров. Александр Колесов

По словам специалиста, уже сегодня похолодание с востока наступает на всю территорию Ленобласти и придет в Санкт-Петербург. Предстоящие два дня будут очень холодными, ночью температура воздуха отрицательная по всей территории, днем в Петербурге всего +1…+3 градуса. Но так как погоду определяет антициклон, то существенных осадков не ожидается.

Но уже в воскресенье есть все условия для первого снега в Петербурге. Атмосферный фронт подойдет к городу в первой половине дня и принесет осадки, которые пойдут в виде мокрого снега и потом перейдут в дождь. На следующей неделе ожидается потепление.

Фото: Piter.tv