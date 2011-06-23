В Ленинградской области 30 октября выпало 9 см снега

Из-за грядущих плюсовых температур снег скоро растает.

В Тихвине и Вознесенье в Ленобласти накануне, 30 октября, выпал первый снег. Начальник Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов рассказал в понедельник, 31 октября, что из-за грядущих плюсовых температур снег скоро растает.

Так, в Тихвине выпало 9 см снега, в Вознесенье – 8 см, на других станциях до 3-4 см. Отмечается, что такого похолодания в последние дни октября не ожидали даже специалисты. Ночью температура достигла +0,3 градусов. Сегодняшний день станет самым холодным днем октября в Петербурге.

МЧС предупредило, что ночью 1 ноября ожидается гололедица.

Фото: Piter.tv