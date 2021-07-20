Зима придет в Петербург 6 ноября

Днем в регионе выпадет снег.

В воскресенье, 6 ноября, в Петербург постучится зима. В городе выпадет первый снег. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Небо спрячется за плотными облаками. Пройдут осадки в виде снега и дождя. На дорогах образуется наледь.

В Северной столице столбики термометров покажут +3 градуса, в Ленобласти воздух прогреется до +4 градусов. Подует южный ветер со скоростью до 9 м/с.

Атмосферное давление будет падать и составит 761 миллиметр ртутного столба.

В понедельник придет потепление. Температура воздуха составит +7 градусов.

Ранее на Piter.tv: в воскресенье в Ленобласти будет серо и влажно.

Фото: pexels