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Зима придет в Петербург 6 ноября
Сегодня, 9:04
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Зима придет в Петербург 6 ноября

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Днем в регионе выпадет снег.

В воскресенье, 6 ноября, в Петербург постучится зима. В городе выпадет первый снег. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем  Telegram-канале.

Небо спрячется за плотными облаками. Пройдут осадки в виде снега и дождя. На дорогах образуется наледь. 

В Северной столице столбики термометров покажут +3 градуса, в Ленобласти воздух прогреется до +4 градусов. Подует южный ветер со скоростью до 9 м/с. 

Атмосферное давление будет падать и составит 761 миллиметр ртутного столба.

В понедельник придет потепление. Температура воздуха составит +7 градусов.

Ранее на Piter.tv: в воскресенье в Ленобласти будет серо и влажно.

Фото: pexels

Теги: дожди, леус фобос, погода, природа, снег
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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