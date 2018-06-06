В воскресенье в Ленобласти будет серо и влажно

В регионе выпадет мокрый снег, местами пройдут дожди.

В воскресенье, 6 ноября, в Ленобласти сохранится непогода. В регионе будет идти мокрый снег, временами дождь. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Петербургу со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Небо затянет серыми облаками, солнца жители Ленобласти пока не увидят. Подует юго-восточный, южный ветер со скоростью 6-11 м/с. Возможны порывы до 14 м/с.

Ночью температура воздуха составит -2...0 градусов. Днем потеплеет до +2...+4 градусов. На дорогах образуется лед.

Ранее на Piter.tv: в ближайшие дни циклон "Неле" принесет в Петербург мокрый снег и дожди.

Фото: Pxhere