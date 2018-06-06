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В воскресенье в Ленобласти будет серо и влажно
Сегодня, 17:11
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В воскресенье в Ленобласти будет серо и влажно

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В регионе выпадет мокрый снег, местами пройдут дожди.

В воскресенье, 6 ноября, в Ленобласти сохранится непогода. В регионе будет идти мокрый снег, временами дождь. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Петербургу со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Небо затянет серыми облаками, солнца жители Ленобласти пока не увидят. Подует  юго-восточный, южный ветер со скоростью 6-11 м/с. Возможны порывы до 14 м/с. 

Ночью температура воздуха составит -2...0 градусов. Днем потеплеет до +2...+4 градусов. На дорогах образуется лед. 

Ранее на Piter.tv: в ближайшие дни циклон "Неле" принесет в Петербург мокрый снег и дожди.

Фото: Pxhere

Теги: ленобласть, погода, природа
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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