Петербуржцев на следующей неделе удивит аномально теплая погода

На следующей неделе в Петербург придет аномальное тепло. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщили в ТАСС.
По словам специалиста, в Северной столице повышение температуры воздуха начнется уже завтра, 7 ноября. Во вторник потеплеет до +7...+9 градусов. В течение недели столбики термометров будут показывать значения, которые на 3-6 градусов выше нормы.
Ночью тоже в регионе будет тепло. Зима пока не спешит в наши края.
Фото: Pexels
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