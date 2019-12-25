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Петербуржцев на следующей неделе удивит аномально теплая погода
Сегодня, 10:13
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Петербуржцев на следующей неделе удивит аномально теплая погода

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В Северной столице повышение температуры воздуха начнется уже завтра.

На следующей неделе в Петербург придет аномальное тепло. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщили в ТАСС. 

По словам специалиста, в Северной столице повышение температуры воздуха начнется уже завтра, 7 ноября. Во вторник потеплеет до +7...+9 градусов. В течение недели столбики термометров будут показывать значения, которые на 3-6 градусов выше нормы. 

Ночью тоже в регионе будет тепло. Зима пока не спешит в наши края.

Фото: Pexels

Теги: погода, природа, роман вильфанд, тепло в ноябре
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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