Капремонт эскалатора на "Площади Ленина" изменит режим работы вестибюля

Работы продлятся до 1 августа.

С 20 мая в связи с капитальным ремонтом эскалатора на станции метро "Площадь Ленина" в Петербурге изменят режим работы вестибюля №1. Об этом рассказали в городском комитете по транспорту.

По рабочим дням с 08:00 до 09:00 вход в вестибюль будет закрыт, с 17:20 до 19:00 – ограничен. А 21 и 22 июня его закроют для входа пассажиров. Работы продлятся до 1 августа.

При необходимости возможна корректировка указанного интервала времени ограничения вестибюля станции на вход с учетом фактического пассажиропотока. Пресс-служба комитета по транспорту Петербурга

На период проведения работ можно пользоваться вестибюлем №2.

Ранее на Piter.TV: с 12 мая изменился режим работы станции метро "Петроградская".

Фото: Piter.TV; пресс-служба комитета по транспорту Петербурга