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Капремонт эскалатора на "Площади Ленина" изменит режим работы вестибюля
Сегодня, 12:32
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Капремонт эскалатора на "Площади Ленина" изменит режим работы вестибюля

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Работы продлятся до 1 августа.

С 20 мая в связи с капитальным ремонтом эскалатора на станции метро "Площадь Ленина" в Петербурге изменят режим работы вестибюля №1. Об этом рассказали в городском комитете по транспорту. 

По рабочим дням с 08:00 до 09:00 вход в вестибюль будет закрыт, с 17:20 до 19:00 – ограничен. А 21 и 22 июня его закроют для входа пассажиров. Работы продлятся до 1 августа. 

При необходимости возможна корректировка указанного интервала времени ограничения вестибюля станции на вход с учетом фактического пассажиропотока.

Пресс-служба комитета по транспорту Петербурга 

На период проведения работ можно пользоваться вестибюлем №2. 

Ранее на Piter.TV: с 12 мая изменился режим работы станции метро "Петроградская". 

Фото: Piter.TV; пресс-служба комитета по транспорту Петербурга 

Теги: площадь ленина, ремонт эскалатора
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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