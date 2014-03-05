  1. Главная
Режим работы одного из вестибюлей "Площади Восстания" изменится с 8 декабря
Сегодня, 12:49
Планируется капремонт эскалатора.

С 8 декабря из-за капитального ремонта эскалатора изменится режим работы вестибюля №1 станции "Площадь Восстания". Об этом рассказали в комитете по транспорту Петербурга. 

С 16:15 до 20:00 вход будут ограничивать. При необходимости возможна корректировка указанного интервала с учетом пассажиропотока. Продлятся работы до 26 февраля 2026 года. 

На период проведения ремонтных работ пассажиры могут воспользоваться вестибюлями 2 и 3. 

Пресс-служба петербургского комтранса 

Фото: пресс-служба комтранса Петербурга 

Ранее на Piter.TV: капремонт эскалатора изменит режим работы вестибюля "Балтийской" с 5 декабря. 

Главное фото: Piter.TV 

Теги: площадь восстания, ремонт эскалатора
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

