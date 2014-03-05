Режим работы одного из вестибюлей "Площади Восстания" изменится с 8 декабря

С 8 декабря из-за капитального ремонта эскалатора изменится режим работы вестибюля №1 станции "Площадь Восстания". Об этом рассказали в комитете по транспорту Петербурга.
С 16:15 до 20:00 вход будут ограничивать. При необходимости возможна корректировка указанного интервала с учетом пассажиропотока. Продлятся работы до 26 февраля 2026 года.
На период проведения ремонтных работ пассажиры могут воспользоваться вестибюлями 2 и 3.
Пресс-служба петербургского комтранса
Фото: пресс-служба комтранса Петербурга
Ранее на Piter.TV: капремонт эскалатора изменит режим работы вестибюля "Балтийской" с 5 декабря.
Главное фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все