Капремонт эскалатора изменит режим работы вестибюля "Балтийской" с 5 декабря

С 5 декабря стартует капитальный ремонт эскалатора на станции петербургского метро "Балтийская". По этой причине изменится режим работы вестибюля, сообщили в городском комитете по транспорту.

С 08:10 до 09:20 вход в вестибюль будет закрыт, а с 17:00 до 19:00 – ограничен. При необходимости могут корректировать указанные интервалы с учетом фактического пассажиропотока. Продлятся работы до 27 февраля следующего года.

До "Технологического института" получится доехать на автобусе №71 или троллейбусах №№3, 8, до "Нарвской" – на автобусе №205.

Фото: пресс-служба комтранса Петербурга

Главное фото: Piter.TV