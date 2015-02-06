Вестибюль станции метро "Юго-Западная" украсила декоративная подсветка

Нижний контур мягко подчеркивает стекло фасада тёплым белым свечением, верхний же выполнен в виде яркой бирюзовой полосы.

Завершилась работа по оснащению декоративным освещением входа на станцию метро "Юго-Западная" Красносельско-Калининской ветки Петербургского метрополитена, сообщается в Telegram-канале "Подземник".

Теперь в вечернее и ночное время, которое с приходом холодов наступает раньше и длится дольше, здание украшается двумя уровнями освещения.

Нижний контур мягко подчеркивает стекло фасада тёплым белым свечением, верхний же выполнен в виде яркой бирюзовой полосы, размещённой на уровне пятого этажа сооружения.

Ранее мы сообщили о том, что на новой станции Путиловская в Петербурге появились первые турникеты. По опубликованным данным, "всего на станции будет установлено семь турникетов для оплаты проезда". Один из них рассчитан "на пассажиров с багажом и людей с ограниченной мобильностью". Также предусмотрены "пять турникетов на выходе от эскалаторов".

Фото: Telegram / Подземник