На новой станции Путиловская в Петербурге появились первые турникеты

Путиловская приближается к открытию в вестибюле.

В метро Санкт-Петербурга начали монтаж оборудования на строящейся станции "Путиловская", сообщает источник. В вестибюле появились первые турникеты, завершается установка освещения и отделка фасада. Об этом сообщает КП-Петербург.

По опубликованным данным, "всего на станции будет установлено семь турникетов для оплаты проезда". Один из них рассчитан "на пассажиров с багажом и людей с ограниченной мобильностью". Также предусмотрены "пять турникетов на выходе от эскалаторов".

Недавно на объекте смонтировали дополнительные светильники. На финальную стадию вышли фасадные работы; подрядчики завершают облицовку здания панелями из фибробетона. Согласно плану, строительство станции Красносельско-Калининской линии намерены завершить до конца 2025 года.

Проект предусматривает оформление вестибюля большим декоративным полотном, выполненным в индустриальном стиле. Элемент посвящён заводу, от которого станция получила название, одному из крупнейших машиностроительных предприятий города.

Фото:Telegram/"Подземник"