Единую сеть причалов и зарядных станций создадут в Петербурге

Власти Северной столицы намерены провести реформу в сфере водного транспорта. Нововведения коснутся единого облика причалов, стандартов обслуживания и обновления флота.

В Санкт-Петербурге планируют создать единую сеть причалов с унифицированным обликом и стандартами обслуживания рейсов, а также развернуть сеть зарядных станций для судов. Вопросы реформы водного транспорта обсудили представители профильных комитетов Смольного и отраслевых организаций, сообщили в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Председатель Комтранса Денис Минкин заявил, что стратегию развития водной отрасли город будет проводить последовательно, стремясь к компромиссам с бизнесом для достижения выгоды и комфорта всех участников процесса.

Директор "Агентства внешнего транспорта" Геннадий Дедков отметил, что в отрасли накопилось множество системных проблем. Среди них — разрозненная причальная инфраструктура, отсутствие единого оператора и прозрачных правил доступа к причалам.

В рамках реформы предусмотрено ограничение срока эксплуатации пассажирских судов: он не должен превышать 15 лет. Кроме того, большая часть флота, который в настоящее время частично устарел, будет оснащена электрическими или гибридными двигателями.

