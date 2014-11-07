В 2025 году Ленобласть перевыполнила план по числу автобусов, соответствующих нормативам

Регион приобрел дополнительно 164 автобуса, полученных преимущественно по программе льготного лизинга.

В 2025 году Ленинградская область смогла обеспечить 96,2% своего автобусного парка машинами, соответствующими государственным стандартам качества, значительно превзойдя запланированный уровень в 85,7%, сообщает пресс-служба администрации региона.

Итоги прошедшего года показали успешное обновление автопарка в рамках федерального проекта "Инфраструктура для жизни", инициированного президентом Владимиром Путиным. Регион приобрел дополнительно 164 автобуса, полученных преимущественно по программе льготного лизинга.

Автобусы поступили из различных источников: 12 единиц предоставлено Министерством транспорта РФ, 112 получены от Министерства промышленности и торговли, остальные 40 закуплены за счёт компенсации расходов из регионального бюджета.

Транспортные власти региона акцентировали внимание на улучшении комфортности и доступности пассажирских перевозок, в первую очередь для лиц с ограниченными возможностями передвижения.

Ранее мы сообщили о том, что спрос на специалистов по кибербезопасности вырос в Ленобласти на 27%.

Фото: Правительство Ленобласти