Спрос на специалистов по кибербезопасности вырос в Ленобласти на 27%

В 2025 году специалисты по кибербезопасности стали крайне востребованными в Ленинградской области. Согласно данным, предоставленным ТАСС пресс-службой hh.ru, число предложений работодателей выросло на четверть — плюс 27% по сравнению с предыдущими годами, а средний уровень заработной платы увеличился сразу на треть — на целых 39%.

Средняя заработная плата экспертов по защите цифровых данных в Ленобласти составила порядка 83,3 тыс. рублей. Однако некоторые работодатели готовы предложить гораздо большие суммы — вплоть до 142 тыс. рублей ежемесячно, отметили представители агентства новостей ТАСС 26 февраля текущего года.

Крупнейшим центром притяжения специалистов в сфере IT-безопасности остаётся соседний Петербург. Здесь количество открытых вакансий достигло показателя свыше 2,4 тыс. единиц, а медианный доход превышает показатели региона и составляет 101,2 тыс. рублей в месяц.

Фото: Pxhere