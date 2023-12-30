Петербуржцы высказались о переименовании среднего профессионального образования

Молодые участники опроса возрастом до 35 лет оказались наиболее открытыми к нововведениям.

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос относительно возможного изменения наименования среднего профессионального образования. Президент России Владимир Путин ранее озвучил поручение рассмотреть этот вопрос.

Предложение правительства именовать данную сферу "специальным профессиональным образованием" получило одобрение лишь трети участников опроса из числа горожан (33%). Однако большинство респондентов (48%) высказались за сохранение существующего термина. Небольшая группа опрошенных (3%) предложила свои оригинальные версии названия.

Выяснилось, что граждане с дипломом высшего учебного заведения склонны поддерживать сохранение текущего наименования — такую позицию заняли 54%. Среди тех, кто имеет именно среднее профессиональное образование, мнения разделились почти пополам: старое название поддерживают 37%, новое — 39%.

Молодые участники опроса возрастом до 35 лет оказались наиболее открытыми к нововведениям: треть из них проголосовала за термин "специальное профессиональное образование". Консервативные взгляды преобладают среди возрастной группы 35–45 лет: подавляющее число опрошенных (55%) предпочитает сохранить статус-кво.

Заметно коррелирует поддержка инициативы с уровнем доходов: среди высокооплачиваемых категорий населения (зарабатывающих свыше 150 тыс. руб.) идею смены названия поддерживает каждый второй респондент (40%), тогда как среди имеющих доходы ниже 80 тыс. руб. инициативу восприняли положительно только 32%.

Кроме предложенных правительством формулировок, жители города поделились собственными вариантами наименований. Так, некоторые предлагали лаконичные формы ("специальное образование", "профессиональное образование"), другие хотели вернуться к прежней практике советского периода ("профессионально-техническое образование"). Отдельные респонденты подчеркивали практический аспект подготовки, называя её "практико-ориентированным профессиональным образованием", "прикладным профессиональным образованием", "прикладным специалитетом", "образованием прикладных профессий".

Также звучали пожелания подчеркнуть отраслевую специфику и квалификацию работников: например, называли направления "квалификационным профессиональным образованием", "отраслевым профессиональным образованием", "индустриальным профессиональным образованием" и даже сокращённым вариантом — "индустриальное образование короткого цикла".

Фото: Piter.TV