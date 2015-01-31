  1. Главная
Под колеса поезда из Петербурга в Иваново попал лось
Машинист применил экстренное торможение, но происшествия избежать не удалось.

Транспортные полицейские Петербурга проводят проверку по факту гибели дикого животного на железнодорожном перегоне Саблино — Колпино. Об этом рассказали в УТ МВД России по СЗФО. 

Накануне вечером в дежурную часть поступила информация о том, что поезд из Северной столицы в Иваново наехал на лося, который перебегал пути прямо перед составом.Машинист применил экстренное торможение, но происшествия избежать не удалось. 

Сведения о смерти животного переданы в Министерство природных ресурсов и экологии Ленобласти. 

Ранее на Piter.TV: на перегоне Рыбацкое — Обухово электропоезд сбил насмерть жителя Колпино. 

Фото: unsplash (Richard Lee) 

