Под колеса поезда из Петербурга в Иваново попал лось

Транспортные полицейские Петербурга проводят проверку по факту гибели дикого животного на железнодорожном перегоне Саблино — Колпино. Об этом рассказали в УТ МВД России по СЗФО.

Накануне вечером в дежурную часть поступила информация о том, что поезд из Северной столицы в Иваново наехал на лося, который перебегал пути прямо перед составом.Машинист применил экстренное торможение, но происшествия избежать не удалось.

Сведения о смерти животного переданы в Министерство природных ресурсов и экологии Ленобласти.

Фото: unsplash (Richard Lee)