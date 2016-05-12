На перегоне Рыбацкое — Обухово электропоезд сбил насмерть жителя Колпино

Машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.

Транспортные полицейские в Петербурге проводят проверку по факту травмирования на перегоне Рыбацкое — Обухово. Об этом рассказали в УТ МВД России по СЗФО.

В минувшие выходные в дежурную часть поступили сведения о том, что электропоезд из Волховстроя в Северную столицу сбил пешехода. Предварительно, 64-летний житель Колпино шел вдоль путей в момент приближения состава. Машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. Пострадавший погиб на месте.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)