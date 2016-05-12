  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На перегоне Рыбацкое — Обухово электропоезд сбил насмерть жителя Колпино
Сегодня, 17:07
97
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На перегоне Рыбацкое — Обухово электропоезд сбил насмерть жителя Колпино

0 0

Машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.

Транспортные полицейские в Петербурге проводят проверку по факту травмирования на перегоне Рыбацкое — Обухово. Об этом рассказали в УТ МВД России по СЗФО. 

В минувшие выходные в дежурную часть поступили сведения о том, что электропоезд из Волховстроя в Северную столицу сбил пешехода. Предварительно, 64-летний житель Колпино шел вдоль путей в момент приближения состава. Машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. Пострадавший погиб на месте. 

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: под колесами электрички в Лейпясуо погиб пенсионер, в Девяткино поезд наехал на молодого мужчину. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: происшествия, электричка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии