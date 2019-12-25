  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Под колесами электрички в Лейпясуо погиб пенсионер, в Девяткино поезд наехал на молодого мужчину
Сегодня, 15:28
51
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Под колесами электрички в Лейпясуо погиб пенсионер, в Девяткино поезд наехал на молодого мужчину

0 0

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

В Ленобласти проводится проверка по фактам наезда электропоездов на двух мужчин. Один из них погиб, сообщили в УТ МВД России по СЗФО. 

На 101-м километре железнодорожной станции Лейпясуо электричка из Выборга в Петербург сбила 75-летнего пенсионера, он переходил пути в неположенном месте. Машинист подавал звуковые сигналы, однако столкновения избежать не удалось. Пострадавший погиб. 

А на перегоне Девяткино — Капитолово поезд в Сосново наехал на 30-летнего местного жителя, мужчина также переходил пути в запрещенном месте. Его госпитализировали в одну из больниц региона. 

Все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что машинист погиб после схода с рельсов тепловоза под Петербургом. 

Фото: Piter.TV 

Теги: ленобласть, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии