Под колесами электрички в Лейпясуо погиб пенсионер, в Девяткино поезд наехал на молодого мужчину

В Ленобласти проводится проверка по фактам наезда электропоездов на двух мужчин. Один из них погиб, сообщили в УТ МВД России по СЗФО.
На 101-м километре железнодорожной станции Лейпясуо электричка из Выборга в Петербург сбила 75-летнего пенсионера, он переходил пути в неположенном месте. Машинист подавал звуковые сигналы, однако столкновения избежать не удалось. Пострадавший погиб.
А на перегоне Девяткино — Капитолово поезд в Сосново наехал на 30-летнего местного жителя, мужчина также переходил пути в запрещенном месте. Его госпитализировали в одну из больниц региона.
Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
Фото: Piter.TV
