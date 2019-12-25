Под колесами электрички в Лейпясуо погиб пенсионер, в Девяткино поезд наехал на молодого мужчину

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

В Ленобласти проводится проверка по фактам наезда электропоездов на двух мужчин. Один из них погиб, сообщили в УТ МВД России по СЗФО.

На 101-м километре железнодорожной станции Лейпясуо электричка из Выборга в Петербург сбила 75-летнего пенсионера, он переходил пути в неположенном месте. Машинист подавал звуковые сигналы, однако столкновения избежать не удалось. Пострадавший погиб.

А на перегоне Девяткино — Капитолово поезд в Сосново наехал на 30-летнего местного жителя, мужчина также переходил пути в запрещенном месте. Его госпитализировали в одну из больниц региона.

Фото: Piter.TV