Машинист погиб после схода с рельсов тепловоза под Петербургом

Его зажало в кабине после крушения.

В результате схода тепловоза с рельсов возле станции Семрино в Гатчинском районе Ленобласти погиб машинист. Это уже второй подобный инцидент за ночь — ранее в Луге с путей сошел поезд с 15 цистернами, однако там обошлось без жертв.

Как сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале, машиниста зажало в кабине после крушения. "Когда его деблокировали, он скончался в машине скорой помощи", — уточнил глава региона. Он также отметил, что в области усилят работу правоохранительных служб по обеспечению безопасности на всех видах транспорта.

На месте первого происшествия в Луге продолжают работать саперы и все спецслужбы. Следователи не исключают, что причиной схода поезда с рельсов могла стать диверсия на железнодорожных путях. Причины второго инцидента под Гатчиной пока устанавливаются.

Власти Ленобласти направили к станции Семрино все необходимые силы для ликвидации последствий ЧП. На время отмены электричек на направлении Луга — Гатчина — Петербург будут курсировать дополнительные 20 автобусов.

Фото: Pxhere