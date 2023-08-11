Поезд насмерть сбил мужчину на станции "Лисий Нос". Проводится проверка

Следственными органами Санкт-Петербургско-Финляндского линейного отдела МВД России начато расследование случившегося, устанавливаются подробности происшествия.

Транспортная полиция Санкт-Петербурга проводит проверку обстоятельств смертельного инцидента на железной дороге возле станции "Лисий Нос". Сообщение о происшествии поступило в полицию от машиниста пригородного поезда, следующего маршрутом "Сестрорецк — Санкт-Петербург", сообщает пресс-служба Санкт-Петербург-Финляндского ЛО МВД РФ на транспорте.

Оказалось, что на указанном участке дороги пассажир электрички совершил наезд на мужчину, пересекавшего путь на электрическом самокате вопреки правилам дорожного движения — нарушитель проезжал по оборудованному пешеходному переходу на красный свет светофора, находясь в наушниках и не услышав предупреждающих сигналов.

На месте происшествия установлено, что пострадавшим являлся гражданин 1979 года рождения, уроженец Астраханской области. Водитель поезда многократно подавал звуковой сигнал тревоги и предпринял попытку экстренного торможения, однако предотвратить столкновение не удалось. От полученных повреждений мужчина скончался на месте. Следственными органами Санкт-Петербургско-Финляндского линейного отдела МВД России начато расследование случившегося, устанавливаются подробности происшествия.

Транспортная полиция предупреждает население: несоблюдение элементарных мер предосторожности вблизи железнодорожных путей ведет к тяжелым последствиям. Проходите рельсы только в специально отведенных зонах перехода, обращайте внимание на светофорные сигналы и убедитесь в отсутствии движущихся поездов. Категорически запрещается находиться под вагонами, переезжать пути на транспортных средствах при закрытых шлагбаумах и перебегать пути на красный свет. Для собственной безопасности воздерживайтесь от прослушивания музыки в наушниках при движении вдоль железных дорог. Железнодорожные пути — территория повышенной опасности, соблюдение правил пересечения переездов сохранит жизнь вам и вашим близким.

