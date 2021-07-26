С начала года "Ласточками" из Петербурга в Сортавалу воспользовались почти 70 тыс. пассажиров

За период с января по апрель 2026 года скоростные поезда "Ласточка" на маршруте Санкт-Петербург — Сортавала перевезли 67,7 тысячи пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД).

В ОЖД также отметили, что на этом направлении ежедневно курсируют две пары поездов, что обеспечивает стабильный пассажиропоток и удобство для путешественников.

Ранее мы сообщили о том, что железнодорожники заменили 3,7 км рельсов на станции Свирь. Летом текущего года на станции запланировано продолжение ремонтных работ. Планируется провести очистку и пополнение слоя щебенчатого балласта, заменить изношенные шпалы, а также осуществить необходимые процедуры по выравниванию и стабилизации железнодорожного полотна. Для успешного выполнения поставленных задач будут использованы специализированные механизмы, такие как укладочные краны, оборудование для очистки щебня, дозировочные устройства и выправочно-подбивочно-отделочные комплексы.

